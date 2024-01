La Casa Blanca atribuyó este miércoles al grupo Resistencia Islámica en Irak la autoría del ataque con drones que mató a tres soldados estadounidenses en una base en Jordania.

Los servicios de inteligencia estadounidenses “confían” en que ha sido obra de la Resistencia Islámica en Irak, una coalición de milicias respaldadas por Irán, declaró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

Esta agrupación “incluye” a las Brigadas del grupo chiíta libanés Hezbolá, señaló, pero se abstuvo de atribuirle el ataque. Este movimiento anunció el martes que “suspendía” sus operaciones militares contra las fuerzas estadounidenses.

El ataque con dron el domingo tuvo como blanco una base logística estadounidense en pleno desierto jordano, en la frontera con Irak y Siria. Tres personas murieron y varias resultaron heridas, según el portavoces militares estadounidenses.

“Responderemos en el momento y de la manera que elijamos, según nuestro calendario”, afirmó Kirby, y añadió que el presidente estadounidense, Joe Biden, ya decidió que reaccionará.

“Sólo porque no se haya visto nada en las últimas 48 horas, no significa que no se vaya a ver nada”, aclaró Kirby, y añadió: “Lo primero que veas no será lo último”.

Estados Unidos ha sufrido numerosos ataques contra sus posiciones en Oriente Medio desde el inicio del conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, a comienzos de octubre, pero hasta el domingo no había sufrido ninguna baja.