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El presidente de Chile, José Antonio Kast, interviene durante el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL
El presidente de Chile, José Antonio Kast, interviene durante el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, defendió este jueves su adhesión al Escudo de las Américas y que el país “no perderá soberanía” tras ingresar al acuerdo de coordinación impulsado por Donald Trump, espacio que reúne a una quincena de Gobiernos de derecha de América Latina y el Caribe.

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