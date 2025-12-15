El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. (Jim WATSON / Rodrigo ARANGUA / AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. (Jim WATSON / Rodrigo ARANGUA / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Marco Rubio llama a Kast para felicitarlo por su victoria en Chile y ofrecerle cooperación
Resumen de la noticia por IA
Marco Rubio llama a Kast para felicitarlo por su victoria en Chile y ofrecerle cooperación

Marco Rubio llama a Kast para felicitarlo por su victoria en Chile y ofrecerle cooperación

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El secretario de Estado de , , mantuvo este lunes una llamada telefónica con el presidente electo de , , para felicitarlo por su victoria y ofrecerle cooperación entre ambos Gobiernos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, conversó con el presidente electo, José Antonio Kast, para felicitarlo por su victoria electoral. El secretario Rubio enfatizó el compromiso de Estados Unidos de trabajar con Chile en prioridades compartidas, como la seguridad regional y el crecimiento económico”, detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: “Kast tiene un mandato claro para actuar rápido en seguridad y migración”: El mayor reto del presidente electo de Chile

La nota precisa que “ambos líderes expresaron su disposición a profundizar la cooperación y fortalecer la alianza entre Estados Unidos y Chile”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue preguntado este lunes en una rueda de prensa por la victoria de Kast y expresó su deseo de felicitarlo.

Hace unas horas me enteré de que en Chile, la persona a la que apoyé, que no iba a la cabeza en las encuestas, terminó ganando con bastante facilidad. Así que estoy deseando felicitarlo. He oído que es una persona excelente”, dijo.

El ultraderechista José Antonio Kast, que lideraba las encuestas para la segunda vuelta de las presidenciales chilenas, derrotó por un amplio margen a la comunista Jeannette Jara, candidata unitaria de la izquierda y exministra de Trabajo del Gobierno del presidente saliente Gabriel Boric.

MÁS INFORMACIÓN: Donald Trump firma orden ejecutiva que declara al fentanilo como “arma de destrucción masiva”

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtuvo el 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de la exministra del presidente Gabriel Boric, de 51 años.

Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia a Chile, después del triunfo por 24,3 puntos de la expresidenta progresista Michelle Bachelet sobre la conservadora Evelyn Matthei en 2013.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, insistió este lunes 15 de diciembre en que el país necesita "un Gobierno de emergencia" y subrayó que esa será su primera misión tras ser recibido en el Palacio de la Moneda por el actual jefe de Estado, el progresista Gabriel Boric. (EFE)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC