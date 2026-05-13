Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El exministro ecuatoriano José Serrano, habla durante una conferencia de prensa, en Quito, Ecuador, el 17 de diciembre de 2017. (Juan Ruiz / AFP)
El exministro ecuatoriano José Serrano, habla durante una conferencia de prensa, en Quito, Ecuador, el 17 de diciembre de 2017. (Juan Ruiz / AFP)
/ JUAN RUIZ
Por Agencia EFE

El exministro ecuatoriano José Serrano comparece este miércoles en Miami ante una audiencia en una corte migratoria que podría derivar en su repatriación a Ecuador, donde enfrenta un proceso por el asesinato de un candidato presidencial y donde, según dijo a EFE su familia, corre riesgo de muerte.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.