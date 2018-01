Joseph Patrick "Joe" Kennedy III, de 37 años, nieto de Robert Kennedy y sobrino nieto del ex presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, pronunciará la respuesta de los demócratas al discurso anual sobre el Estado de la Unión del presidente republicano Donald Trump.

El congresista, alto, pelirrojo y con el rostro cuadrado, nació el 4 de octubre de 1980 y representa una circunscripción de Massachusetts en la cámara desde 2013, y es el último Kennedy en defender los colores demócratas en política.

Joseph Kennedy estudió gestión e ingeniería en Stanford y se graduó como abogado en Harvard. Adquirió la reputación de demócrata progresista tras su elección, principalmente por su reivindicaciones por la cobertura médica, como lo hizo en su día su tío abuelo Ted Kennedy, o por la lucha contra el racismo.

Según Business Insider, el político posee una fortuna personal que asciende entre los 15 y los 55 millones de dólares, gran parte de este monto fue heredada de su familia.

Uno de los gestos más apreciados de Joseph Kennedy fue cuando trabajó como abogado para ayudar a familias con bajos ingresos afectadas por los desahucios al principio de la crisis económica de 2008. Además se ha hecho conocido por manejar con fluidez el idioma español y caracterizarse por ser abstemio.



(Foto: AP) El legislador Joshep Kennedy frente al Capitolio. (Foto: AP) AP

El legislador siempre ha intentado mantener el perfil bajo y no hacer uso de su apellido para ganar cierta ventaja o presencia política, pero fue en marzo del año pasado que su nombre ganó popularidad tras dar un contundente comentario contra el republicano Paul Ryan, quien había dicho que derogar Obamacare era “un acto de misericordia”.

“No es un acto de misericordia sino un acto de malicia”, dijo Joseph Kennedy. “Con el debido respeto a Paul Ryan, él y yo debemos haber leído unas escrituras [de la biblia] distintas. Las que yo he leído nos llama a alimentar a los hambrientos, a vestir a quienes no tienen ropa, a resguardar a las personas sin hogar y a curar a los enfermos. Nos recuerda que seremos juzgados no por cómo tratamos a los poderosos sino por cómo tratamos a quienes menos tienen”.

Esta respuesta lo puso bajo el foco de millones de personas, quienes vieron dicho discurso y lo compartieron por las redes sociales.

— El mensaje demócrata —



La alocución televisada, emitida inmediatamente después del discurso del presidente delante de las dos cámaras reunidas en el Congreso, servirá a los demócratas para impulsar sus principales reivindicaciones políticas, como la inmigración, los derechos civiles, especialmente los de los transgénero, la salud y la diversidad.

"Desde el cuidado de la salud hasta la justicia económica y los derechos civiles, la agenda demócrata contrasta fuertemente con las promesas incumplidas del presidente Donald Trump a las familias estadounidenses", dijo Joseph Kennedy a través de un comunicado, y agregó que su discurso estará "guiado por una creencia simple de igualdad y la dignidad debe ser otorgada a cada estadounidense”.

Para reforzar su discurso, el congresista propuso que la sargento transgénero del Ejército estadounidense, Patricia King, asista al discurso presidencial desde la tribuna de invitados.

"Es joven, talentoso e inteligente. Él tiene un gran apellido, pero por sí mismo, es un hombre maravilloso y eso también se logrará ", presidente del Caucus Demócrata, Joe Crowley. "El cielo es el límite para él, francamente".

El discurso de Joseph Kennedy será seguido por una respuesta en español entregada por la peruana Elizabeth Guzmán, una de las primeras latinas elegidas para la Cámara de Delegados de Virginia.