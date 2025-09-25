¿Quién era Joshua Jahn, el presunto atacante contra una instalación del ICE en Dallas, y qué dice la nota que dejó?

Parapetado en la azotea de un edificio, Joshua Jahn abrió fuego el miércoles contra un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en la ciudad de Dallas, en Texas. Mató a un inmigrante, hirió de gravedad a otros dos y luego se suicidó.

El ataque ocurrió dos semanas después de que el activista conservador Charlie Kirk fuera asesinado por un tirador que se apostó en el techo de un edificio en la Universidad del Valle, en Utah.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Joshua había mostrado interés en la forma en la que fue atacado Kirk.

Lo ocurrido en Dallas se dio en medio de la intensificación de la aplicación de leyes migratorias promovidas por el presidente Donald Trump y el aumento de las detenciones y deportaciones de inmigrantes, lo que también ha provocado el incremento de las agresiones contra los agentes del ICE.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los disparos contra el edificio del ICE en Dallas alcanzaron a una camioneta donde estaban las víctimas, que eran inmigrantes que habían sido detenidos.

Según un alto funcionario del ICE, los detenidos estaban siendo bajados de la camioneta cuando se desató el tiroteo.

Las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas.

Pero la secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que uno de los detenidos heridos es de nacionalidad mexicana.

Aunque ningún oficial resultó herido, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que el tiroteo fue “un ataque a la policía del ICE”.

El director del FBI, Kash Patel, publicó en X que entre los casquillos de bala sin utilizar encontrados en la escena había uno que tenía grabada la palabra “anti-ICE”.

“Estos ataques despreciables y con motivaciones políticas contra las fuerzas del orden no son un caso aislado”, escribió Patel el miércoles. “Estamos a solo kilómetros de Prarieland, Texas, donde hace apenas dos meses un individuo tendió una emboscada a otra instalación del ICE contra sus agentes. Esto tiene que terminar”, agregó.

Según la agencia AP, el tirador utilizó un rifle de cerrojo, pero las autoridades no han confirmado esa información.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, escribió en X que “si bien aún no conocemos el motivo, sabemos que las fuerzas del orden de ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes. Esto debe parar”.

Al igual que en el caso de Charlie Kirk, la primera reacción del Gobierno fue apuntar directamente a la izquierda como la responsable.

El miércoles, el vicepresidente JD Vance dijo, sin mostrar pruebas, que la evidencia mostraba que el tirador era un “extremista de izquierda” que estaba “motivado políticamente para perseguir a las personas que están haciendo cumplir la ley en nuestra frontera”.

El jueves, el presidente Trump también acusó a la izquierda radical, sin ofrecer ninguna prueba de que el tirador estuviera vinculado con un grupo político.

“La izquierda radical está causando este problema, no la derecha… y va a empeorar, y al final se les volverá en contra", declaró el mandatario.

¿Quién era el atacante?

Joshua Jahn.

El tirador fue identificado por la prensa estadounidense como Joshua Jahn, de 29 años.

De acuerdo con CNN, Jahn vivía en un suburbio de Dallas.

Fue estudiante en Collin College, en McKinney, Texas, entre el 2013 y 2018.

En su historial judicial figura que hace una década fue acusado de entregar marihuana a compradores.

Específicamente, en el 2016, cuando tenía 19 años, Jahn fue acusado de entregar más de 7 gramos de marihuana. Se declaró culpable y el caso fue diferido, quedando en libertad condicional durante cinco años.

El cargo está clasificado en la ley de Texas como un “delito grave de cárcel estatal”, el tipo menos severo de delito grave en el estado.

Jahn votó en las elecciones primarias demócratas en marzo del 2020, según CNN. Desde ese año no ha vuelto a sufragar.

En Texas, los votantes no declaran su afiliación a un partido político al registrarse, eligen la papeleta de un partido en las primarias.

Hasta el momento, no se conocen vínculos de Jahn con grupos extremistas.

Su hermano, Noah Jahn, se mostró sorprendido y declaró que no sabía que Joshua tuviera fuertes convicciones políticas o manifestara hostilidad pública contra el ICE.

Las notas que dejó y las búsquedas que realizó

En cuanto a sus motivaciones para atacar el centro del ICE, el jueves el FBI dijo que la acción de Jahn contó con “un alto grado de planificación” y que dejó amenazas por escrito. Además, realizó búsquedas en internet en los días previos al hecho.

El FBI explicó que recuperó dispositivos electrónicos y notas del sospechoso.

Una de esas notas escrita a mano dice: “Espero que esto provoque verdadero terror a los agentes del ICE… para que se pregunten, ¿Hay un francotirador con munición antitanque en ese techo?”.

Joshua Jahn también descargó de Internet un documento oficial con direcciones de instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional.

Realizó múltiples búsquedas sobre balística y sobre el video del tiroteo de Charlie Kirk entre el 23 y el 24 de setiembre.

Entre el 19 y el 24 de agosto, hizo consultas sobre aplicaciones móviles que permiten rastrear la presencia de agentes del ICE.

