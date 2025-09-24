Identificado sospechoso del ataque a centro del ICE en Dallas

Un detenido murió y otros dos resultaron heridos el miércoles en un ataque contra un centro de detención de migrantes en Texas, sur de Estados Unidos, por parte de un francotirador que luego se suicidó.

Varios medios identificaron al atacante como Joshua Jahn, un joven estadounidense blanco de 29 años.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había hablado inicialmente en una nota de prensa de dos detenidos muertos, pero corrigió la cifra en un nuevo reporte.

“ Un francotirador abrió fuego desde una azotea cercana contra una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ” en la ciudad de Dallas, detalló el DHS en su comunicado.

“El tirador disparó indiscriminadamente contra el edificio del ICE, incluyendo una camioneta en la terminal de salida donde las víctimas fueron baleadas”, informó el DHS. “Tres detenidos recibieron disparos. Uno falleció y otros dos se encuentran en estado crítico. El tirador fue encontrado [muerto] con una herida de arma de fuego autoinfligida”, agregó.

De acuerdo con el director del FBI, Kash Patel, el ataque ocurrió poco antes de las 07H00 locales (12H00 GMT). Tras disparar “varias balas” contra el centro, el atacante “se suicidó”, precisó.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó que uno de los heridos es ciudadano mexicano.

“El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra ICE, debe cesar. Rezo por todos los heridos en este ataque y por sus familias”, escribió el vicepresidente JD Vance en X.

Estados Unidos lleva adelante una severa política contra la migración irregular y en los últimos meses intensificó las detenciones y deportaciones, con redadas del ICE en todo el país que han generado críticas y reclamos de activistas de derechos humanos y políticos de oposición.

