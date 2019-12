El hispano Juan Moreno, quien residía en Hemet, California, murio junto a tres de sus hijos el pasado viernes 27 de diciembre a consecuencia de un incendio que se originó en el árbol de Navidad de su vivienda, informó la cadena Unibvisión.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Hemet, el incendio empezó 1:15 de la madrugada y fue originado por una chispa eléctrica que prendió el árbol de Navidad, que esta justo al lado de la puerta principal de la vivienda.

Juan Moreno, de 41 años, trató de salvar a todos sus hijos, pero no pudo. María, de 12 años, y Janessa de 4 años, fallecieron en la vivienda junto a su padre. Issac, de 8 años, fue trasladado a un hospital en estado grave, donde murió debido a las quemaduras, reportó NBC News.

La esposa de Moreno, junto a su hija de 11 años y su bebé sobrevivieron al incendio.

Inicialmente, Juan Moreno, su esposa, y dos de sus hijos pudieron huir del fuego. Pero cuando los otros menores no pudieron escapar, el padre volvió a entrar para intentar rescatarlos, dijo el viernes el teniente de policía de Hemet, Jeff Davis. Cuando los bomberos lograron entrar a la casa, encontraron tres fallecidos y a un menor herido.

“Me rompió tanto el corazón porque nunca experimenté esto”, dijo el vecino Francisco Páez.

Páez vive al lado de la familia. Él sostuvo que la madre llamó a su puerta cuando salió con su pequeño bebé y su hija de 11 años.

“Ya era demasiado tarde, demasiado humo, era malo. Y la razón por la que me siento mal es porque hice todo lo posible para entrar pero no pude. Las llamas eran demasiado altas, simplemente no podía intentarlo... lo intenté ”, expresó Páez.

Ahora, familiares y amigos piden la ayuda de la comunidad para recolectar fondos que puedan ayudar a los sobrevivientes y han iniciado una campaña en GoFundMe para recibir donaciones. Hasta la fecha se han recolectado más de US39.000 dólares.

Se ha descartado cualquier actividad criminal relacionada con el incendio, dijo el jefe de Bomberos de Hemet, Scott Brown.

“Las alarmas de humo son una parte clave de un plan de escape de incendios en el hogar. Las alarmas de humo proporcionan esa alerta temprana crítica para que pueda salir rápidamente", dijo Brown.