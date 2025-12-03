Juan Orlando Hernández: “Indultar a un condenado por narcotráfico desarma el discurso antidrogas de Trump”

Escucha la noticia
Donald Trump hizo de la guerra contra las drogas uno de los pilares de su discurso político. Prometió tolerancia cero y castigo para quienes inundan a Estados Unidos con cocaína y causan la muerte de miles de sus ciudadanos. Sin embargo, su decisión de indultar a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado en Nueva York por narcotráfico al facilitar el envío de toneladas de droga hacia territorio estadounidense, ha abierto una grieta profunda entre el discurso y los hechos. El perdón presidencial no solo pone en entredicho la coherencia de la política antidrogas de Washington, sino que además envía un mensaje inquietante a América Latina: incluso los crímenes más graves pueden quedar impunes cuando entran en juego los intereses políticos.
