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El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en Glasgow, Escocia, el 1 de noviembre de 2021. (ANDY BUCHANAN / POOL / AFP)
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en Glasgow, Escocia, el 1 de noviembre de 2021. (ANDY BUCHANAN / POOL / AFP)
/ ANDY BUCHANAN
Por Agencia AFP

Una corte de apelaciones de Estados Unidos anuló el miércoles la condena a 45 años de cárcel por narcotráfico impuesta en 2024 contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien Donald Trump indultó en noviembre pasado, anunció Ana García, esposa del exgobernante.

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