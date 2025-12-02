Trump, tras liberación de expresidente hondureño Juan Orlando Hernández: “Me siento muy bien por ello”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de , , afirmó este martes, tras la salida de prisión del expresidente hondureño , que se siente “muy bien” por haberlo indultado, pues considera que fue víctima de una “caza de brujas” por parte del anterior Gobierno de Joe Biden.

Él era el presidente, y en su país se vendían drogas. Y como era presidente, lo persiguieron. Fue una horrible cacería de brujas de Biden, y mucha gente en Honduras me pidió que lo hiciera, y lo hice. Me siento muy bien por ello”, declaró Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Si hay narcotraficantes en un país, no necesariamente hay que poner al presidente en la cárcel por 45 años. Esa fue una cacería de brujas impulsada por Biden”, agregó.

Hernández, presidente de Honduras entre 2014 y 2022, fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 y sentenciado en 2024 a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, además de cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.

El expresidente, de 57 años, fue liberado el 1 de diciembre de la prisión federal de alta seguridad de Hazelton (Pensilvania). Por el momento, no se han confirmado detalles oficiales sobre su paradero actual.

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico, fue liberado esta semana tras recibir el indulto del presidente estadounidense, Donald Trump, que había hecho el anuncio poco antes de las elecciones del domingo 30 de noviembre en Honduras. (EFE)

Hernández pidió a Trump ser indultado mediante una carta en la que lo elogiaba y le recordaba la colaboración entre ambos países durante el primer mandato del republicano.

El indulto, anunciado el pasado viernes, coincidió con la injerencia de Trump en las elecciones presidenciales hondureñas del domingo, en las que pidió el voto por el candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, quien mantiene una pugna en el recuento con el también conservador Salvador Nasralla.

