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El presidente hondureño Juan Orlando Hernández hablando en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2019. (Presidencia de Honduras / AFP)
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández hablando en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2019. (Presidencia de Honduras / AFP)
/ HO
Por Agencia EFE

El juez federal Kevin Castel, que presidió el juicio en Nueva York por narcotráfico contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), desestimó este martes los cargos contra éste, tal y como había ordenado el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito el pasado 8 de abril.

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