Ana García de Hernández, esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, habla con los medios durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa el 28 de noviembre de 2025. (Foto de Marvin RECINOS / AFP).
Ana García de Hernández, esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, habla con los medios durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa el 28 de noviembre de 2025. (Foto de Marvin RECINOS / AFP).
/ MARVIN RECINOS
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Juan Orlando Hernández: “Volvió a ser un hombre libre”, afirma esposa de expresidente de Honduras liberado en EE.UU. tras el indulto de Trump
Resumen de la noticia por IA
Juan Orlando Hernández: “Volvió a ser un hombre libre”, afirma esposa de expresidente de Honduras liberado en EE.UU. tras el indulto de Trump

Juan Orlando Hernández: “Volvió a ser un hombre libre”, afirma esposa de expresidente de Honduras liberado en EE.UU. tras el indulto de Trump

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Ana García, la esposa del expresidente hondureño , condenado a 45 años en Estados Unidos por narcotráfico, afirmó este martes que su esposo «volvió a ser un hombre libre» y expresó su agradecimiento por ello al mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump @realDonaldTrump”, escribió García en su cuenta de X.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA: Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico, fue liberado tras el indulto de Donald Trump

Hernández fue liberado este lunes según los registros actualizados del Federal Bureau of Prisons (BOP), tras recibir un perdón total del presidente estadounidense.

El entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en la Cumbre de Líderes Mundiales de la COP26, en Glasgow, Escocia, el 1 de noviembre de 2021. (Foto de ANDY BUCHANAN / AFP).
El entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en la Cumbre de Líderes Mundiales de la COP26, en Glasgow, Escocia, el 1 de noviembre de 2021. (Foto de ANDY BUCHANAN / AFP).
/ ANDY BUCHANAN

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 fue condenado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC