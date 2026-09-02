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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante una cena en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 2 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante una cena en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 2 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

Una jueza federal bloqueó este miércoles el último intento del presidente estadounidense, Donald Trump, de limitar la ciudadanía por nacimiento con una orden ejecutiva centrada en combatir el “turismo de maternidad” y citó el fallo del Tribunal Supremo de junio que protege ese derecho.

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