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Resumen

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Fotografía de archivo del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (d), y su esposa, Cilia Flores (1). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Fotografía de archivo del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (d), y su esposa, Cilia Flores (1). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia EFE

El juez estadounidense Alvin Hellerstein fijó mañana, 15 de octubre, una audiencia en Nueva York para que el depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, respondan a los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos la semana pasada.

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