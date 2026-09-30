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Resumen

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La embarcación que fue destruida por Estados Unidos en el mar Caribe. Donald Trump aseguró que salió de Venezuela con un cargamento de droga. (Captura de vídeo).
La embarcación que fue destruida por Estados Unidos en el mar Caribe. Donald Trump aseguró que salió de Venezuela con un cargamento de droga. (Captura de vídeo).
Por Agencia EFE

Un juez federal de Estados Unidos exigió este miércoles al Gobierno de Donald Trump que le entregue en un plazo de 14 días el documento que recoge la justificación legal de los ataques estadounidenses contra lanchas en aguas del Caribe y el Pacífico.

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