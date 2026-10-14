icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump sonríe al finalizar su discurso durante un mitin de campaña en el Centro Deportivo Memorial Curtis D. Menard en Wasilla, Alaska, el 13 de octubre de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump sonríe al finalizar su discurso durante un mitin de campaña en el Centro Deportivo Memorial Curtis D. Menard en Wasilla, Alaska, el 13 de octubre de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia AFP

Un juez estadounidense bloqueó el martes la decisión de la Casa Blanca de impedir el acceso a los periodistas de CNN, MS Now y Politico, luego de que el presidente Donald Trump los vetó en septiembre.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.