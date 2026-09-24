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Resumen

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La reportera de CNN, Julia Benbrook, realizó un reporte en directo cerca de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 19 de septiembre de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
La reportera de CNN, Julia Benbrook, realizó un reporte en directo cerca de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 19 de septiembre de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

La administración del presidente Donald Trump debe “restablecer de inmediato” el acceso a CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, ordenó este jueves un juez federal estadounidense, después de que esos medios fueran vetados.

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