icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El expresidente de Cuba Raúl Castro en una imagen del 1 de mayo de 2025 en La Habana. (Foto de YAMIL LAGE / AFP).
El expresidente de Cuba Raúl Castro en una imagen del 1 de mayo de 2025 en La Habana. (Foto de YAMIL LAGE / AFP).
/ YAMIL LAGE
Por Agencia EFE

Un juez de Miami (Estados Unidos) firmó una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro al considerar que existen indicios suficientes para acusarlo de conspirar con espías para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, informó el diario Miami Herald.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.