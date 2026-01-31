EE.UU.: juez federal ordena que niño de 5 años y su padre sean liberados del centro de inmigración

Escuchar
Con un gorro azul de orejas de peluche y una mochila del hombre araña, Liam atestiguó el arresto de su padre a las puertas de su casa. Foto: AP

Con un gorro azul de orejas de peluche y una mochila del hombre araña, Liam atestiguó el arresto de su padre a las puertas de su casa. Foto: AP

Con un gorro azul de orejas de peluche y una mochila del hombre araña, Liam atestiguó el arresto de su padre a las puertas de su casa. Foto: AP
Con un gorro azul de orejas de peluche y una mochila del hombre araña, Liam atestiguó el arresto de su padre a las puertas de su casa. Foto: AP
Por Agencia EFE

Un juez federal en Texas ordenó este sábado que el niño de cinco años Liam Conejo Ramos sea liberado junto a su padre del centro de detención de inmigración en ese estado, donde fueron llevados desde Minnesota el pasado 20 de enero, causando gran consternación en Estados Unidos.

