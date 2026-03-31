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Captura de video en el que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enseñó a los medios a bordo del avión presidencial reconstrucciones digitales que muestran el aspecto una vez finalizado del salón de baile de la Casa Blanca, que está en construcción, y reveló que las Fuerzas Armadas de su país construyen un enorme "complejo" militar debajo de su polémico proyecto de salón de baile, en el ala Este de la Casa Blanca. Foto: EFE/Casa Blanca
Captura de video en el que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enseñó a los medios a bordo del avión presidencial reconstrucciones digitales que muestran el aspecto una vez finalizado del salón de baile de la Casa Blanca, que está en construcción, y reveló que las Fuerzas Armadas de su país construyen un enorme "complejo" militar debajo de su polémico proyecto de salón de baile, en el ala Este de la Casa Blanca. Foto: EFE/Casa Blanca
Por Agencia EFE

Un juez federal ordenó este martes paralizar temporalmente la construcción del salón de baile que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha promovido con gran insistencia en el antiguo emplazamiento del Ala Este de la Casa Blanca, que fue demolida en octubre de 2025 por orden del mandatario.

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