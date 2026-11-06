Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 5 de noviembre de 2026. Foto: MANDEL NGAN / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 5 de noviembre de 2026. Foto: MANDEL NGAN / AFP
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Por Agencia AFP

Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó el jueves el gigantesco arco del triunfo impulsado por el presidente Donald Trump, lo que pone en duda el futuro de la obra horas después de que una comisión pública le diera luz verde.

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