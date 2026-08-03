Una jueza de Estados Unidos programó para el 8 de septiembre el comienzo del juicio contra el exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero y otros cargos.

Saab, señalado por las autoridades estadounidenses como presunto testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, fue acusado formalmente de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de los fondos.

La jueza federal Lauren F. Louis aclaró en su orden que si el juicio con jurado, de dos semanas de duración, no puede celebrarse en ese período, será reprogramado.

El pasado 24 de julio, la defensa de Saab presentó una declaración de no culpabilidad ante la jueza Louis y solicitó que el caso fuera juzgado por un jurado.

Como parte del cronograma previo al juicio, la jueza convocó a ambas partes a una audiencia virtual el 1 de septiembre.

Saab, nacido en Colombia hace 54 años, compareció por primera vez ante los tribunales estadounidenses el pasado 18 de mayo, dos días después de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos.

Considerado un estrecho aliado de Maduro, Saab ya había enfrentado anteriormente cargos de lavado de dinero en Estados Unidos.

El empresario colombiano Alex Saab asiste a una rueda de prensa con el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela Jorge Rodríguez hoy, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Rayner Peña R.

Tras ser detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a territorio estadounidense, fue liberado en 2023 durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.

Posteriormente, regresó a Caracas, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

Su deportación a Estados Unidos se produjo después de la operación estadounidense del pasado 3 de enero que llevó a la captura en Caracas de Maduro, quien permanece en Nueva York enfrentando cargos relacionados con narcotráfico.

El juicio de Maduro y su esposa, Cilia Flores, está previsto para junio de 2027 en una corte federal de Nueva York.

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