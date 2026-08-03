icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alex Saab es acusado de lavado de dinero y otros delitos financieros. Foto: AFP
Alex Saab es acusado de lavado de dinero y otros delitos financieros. Foto: AFP
Por Agencia EFE

Una jueza de Estados Unidos programó para el 8 de septiembre el comienzo del juicio contra el exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero y otros cargos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.