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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 7 de octubre de 2026. (Getty Images vía AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 7 de octubre de 2026. (Getty Images vía AFP).
/ ANNA MONEYMAKER
Por Agencia EFE

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este domingo suspender unos polémicos anuncios del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que están financiados con fondos públicos, cuando quedan poco más de tres semanas para las elecciones de medio mandato.

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