00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo de la entrada a la sala de recuento de la Oficina del Secretario-Registrador del condado de Contra Costa, en Martínez (California, EE. UU.) Foto: EFE/EPA/JOHN G MABANGLO
Fotografía de archivo de la entrada a la sala de recuento de la Oficina del Secretario-Registrador del condado de Contra Costa, en Martínez (California, EE. UU.) Foto: EFE/EPA/JOHN G MABANGLO
Por Agencia EFE

Una jueza federal bloqueó de forma permanente un mandato del Gobierno del presidente Donald Trump que exige mostrar un pasaporte o documento similar que acredite la ciudadanía estadounidense cuando los electores se registran para votar mediante el formulario federal.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.