Opinión

Es un juicio crucial para México

Jesús García, periodista de “El Diario Nueva York” y de “La Opinión”, autor del libro “El Chapo: más allá de la duda razonable”





Los fiscales han establecido la existencia de una red de conspiración para el tráfico de cocaína a Estados Unidos y de una red de conspiración para ayudar a cárteles mexicanos, básicamente al Cártel de Sinaloa, aunque primero se mencionó al Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva.

Los testigos han permitido exponer esta red de corrupción de Genaro García Luna. La investigación se centra del 2001 al 2012.

Cabe destacar que hasta el momento no se ha presentado ninguna prueba que sea devastadora: un video, un audio, o un documento en particular sobre las acciones específicas de García Luna, pero eso no significa que las evidencias presentadas no tienen valor. Todo lo que se presenta en el tribunal, incluyendo los testimonios, son evidencia. Así lo estableció el juez y así lo explicó frente al jurado.

Si García Luna es sentenciado, las consecuencias para México serían extraordinarias y marcarían un parteaguas en la lucha contra el crimen organizado. Permitiría incluso a los futuros gobiernos tener mayor presión por parte de Estados Unidos sobre cómo se lucha contra el crimen organizado.

Si es declarado no culpable y considera el jurado que no hubo suficiente evidencia, sería devastador para México y pondría en un cuestionamiento serio a los fiscales estadounidenses al no poder presentar pruebas contundentes sobre este proceso. Además, complicaría la lucha contra el narcotráfico, porque se enviaría un mensaje de que cualquier funcionario podría mantener sus redes de corrupción sin ser sentenciado.