Verónica Ramírez, esposa del inmigrante peruano Julián Curo-Churata, quien murió bajo custodia del ICE en Luisiana, Estados Unidos. (Telemundo).
Verónica Ramírez, esposa del inmigrante peruano Julián Curo-Churata, quien murió bajo custodia del ICE en Luisiana, Estados Unidos. (Telemundo).
Por Redacción EC

Julián Curo-Churata, un inmigrante peruano de 47 años, murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos (ICE) en Luisiana el pasado 28 de setiembre, tres meses después de haber sido detenido. Su esposa, Verónica Ramírez, asegura que la agencia aún no le ha explicado qué ocurrió y exige respuestas sobre las circunstancias de su muerte.

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