Julián Curo-Churata, un inmigrante peruano de 47 años, murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos (ICE) en Luisiana el pasado 28 de setiembre, tres meses después de haber sido detenido. Su esposa, Verónica Ramírez, asegura que la agencia aún no le ha explicado qué ocurrió y exige respuestas sobre las circunstancias de su muerte.

Ramírez habló con Telemundo y dijo que conversó con su esposo el 27 de setiembre. Dos días después recibió una llamada de un agente del ICE para informarle que Curo-Churata había fallecido.

“Me llamó un agente de ICE y me dijo: ‘Estoy llamando para informarte que tu esposo murió’”, contó Ramírez a Telemundo.

Tras recibir la noticia, la mujer intentó comunicarse con el centro de detención donde estaba recluido su esposo. Allí le solicitaron su número de identificación migratoria y otros datos personales y le dijeron que volverían a llamarla.

Unos 20 minutos después, recibió una llamada de una funeraria que le comunicó que Curo-Churata había muerto alrededor de las 4:30 de la madrugada y que sus restos se encontraban bajo su custodia.

Julián Curo-Churata, un peruano de 47 años muerto bajo custoria del ICE en Luisiana. (Foto de redes sociales)

Curo-Churata, originario del Perú, había vivido durante 17 años en Laurel, Maryland, donde, según su esposa, había construido su vida y contaba con un permiso de trabajo. Fue detenido el 27 de junio y trasladado dos días después al centro de detención Richwood, en Luisiana.

Según el ICE, el inmigrante sufrió complicaciones médicas mientras permanecía bajo custodia. La agencia indicó que fue trasladado a un hospital, donde posteriormente murió. La causa de su fallecimiento todavía no ha sido esclarecida.

“Yo quiero una respuesta. A mí me están diciendo ahora, de la funeraria donde lo tienen, que a él le van a hacer una autopsia y que esa respuesta me la van a dar hasta en tres meses”, relató Ramírez a Telemundo.

La mujer cuestionó que, hasta ahora, nadie le haya explicado qué ocurrió con su esposo. “Mientras tanto, ¿quién me dice qué pasó realmente?”, preguntó.

Según su testimonio, un funcionario del ICE le habría dicho que tampoco conocían con precisión lo ocurrido: “No sabemos qué pasó, simplemente se puso malo, íbamos al hospital y se murió”.

Julián Curo-Churata y su esposa Verónica Ramírez. (Telemundo).

Su proceso migratorio

Curo-Churata tenía un proceso migratorio pendiente. A mediados de septiembre, un juez rechazó una solicitud de alivio migratorio y también su petición de salida voluntaria, según la información difundida por Telemundo.

Ramírez afirmó que, ante esa situación, la familia había llegado a considerar que lo mejor era que su esposo abandonara Estados Unidos para evitar que continuara detenido.

“Llegamos a la conclusión de que era mejor que se fuera para que ya no estuviera ahí. Se iba a ir y después, no sé, le negaron hasta eso. No quisieron darle la salida voluntaria”, relató.

ICE señaló además que Curo-Churata había tenido un caso relacionado con la conducción con una licencia vencida. La agencia también indicó que existía una sentencia judicial separada vinculada con el contralor de Maryland.

La familia espera ahora los resultados de la autopsia para conocer la causa de la muerte. Ramírez insiste en que necesita saber qué sucedió durante las últimas horas de vida de su esposo y por qué murió mientras se encontraba bajo custodia migratoria.