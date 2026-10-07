Un ciudadano peruano de 47 años, identificado como Julián Curo-Churata, falleció mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, sin que su familia sepa aún las razones de su muerte, según confirmó este miércoles a EFE su esposa, Verónica Ramírez.

La esposa expresó que Curo llevaba 17 años viviendo en Estados Unidos, trabajaba en una empresa de construcción, contaba con permiso laboral y estaba en proceso de regulación migratoria.

Añadió que el pasado 27 de junio fue detenido en una operación de la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) en Baltimore (Maryland) y luego traslado al Centro Correccional de Richwood, en el estado de Luisiana, a 1.790 kilómetros de distancia.

“Fue arrestado sin razón cuando iba camino al trabajo. Sobre su fallecimiento no me han dado una razón aún, pero sí puedo asegurar que era una persona sana, sin ninguna enfermedad. Por eso es tan dura esta situación, que fue tan de repente”, relató Ramírez.

Ramírez agregó que las autoridades estadounidenses le comunicaron que un día antes de fallecer Curo se encontraba mal, por lo que fue trasladado a un hospital de Louisiana, donde falleció.

Sin embargo, todavía no sabe las causas de lo que ocurrió, ya que su esposo no le mencionó que padeciera de ninguna dolencia.

El ICE comunicó el 1 de octubre oficialmente la muerte del peruano en un comunicado al reportar que su muerte se produjo el 29 de septiembre por causas desconocidas que deberán ser determinadas en una autopsia.

En ese comunicado indicaron que tenía como antecedentes conducir con el registro del vehículo expirado y una sentencia en su contra a favor del Contralor de Maryland.

“La muerte de mi esposo es un caso sin esclarecerse y necesitamos respuestas. Entre más personas lo sepan es mejor, y pues también estamos pasando momentos difíciles por los costos, ya que son bastante elevados”, indicó Ramírez antes de señalar que han creado una web para recaudar fondos para el funeral.

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