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El peruano Julián Curo-Churata, junto a su esposa Verónica Ramírez.
El peruano Julián Curo-Churata, junto a su esposa Verónica Ramírez.
Por Agencia EFE

Un ciudadano peruano de 47 años, identificado como Julián Curo-Churata, falleció mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, sin que su familia sepa aún las razones de su muerte, según confirmó este miércoles a EFE su esposa, Verónica Ramírez.

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