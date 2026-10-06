Julián Curo-Churata, un peruano de 47 años muerto bajo custoria del ICE en Luisiana. (Foto de redes sociales)
Julián Curo-Churata, un peruano de 47 años muerto bajo custoria del ICE en Luisiana. (Foto de redes sociales)
Por Redacción EC

Julián Curo-Churata, un ciudadano peruano de 47 años, murió mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Luisiana, luego de sufrir una emergencia médica la noche del 28 de septiembre en el Centro Correccional de Richwood.

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