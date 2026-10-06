Julián Curo-Churata, un ciudadano peruano de 47 años, murió mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Luisiana, luego de sufrir una emergencia médica la noche del 28 de septiembre en el Centro Correccional de Richwood.

El migrante peruano fue trasladado al Centro Médico Ochsner LSU Health Monroe, donde un médico confirmó su fallecimiento a las 4:01 a. m. del 29 de septiembre, según la información difundida por ICE y recogida por Univisión.

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ICE aún no determina la causa

La agencia migratoria confirmó el fallecimiento en un comunicado publicado el 1 de octubre. Según ICE, hasta el momento se desconoce la causa preliminar de la muerte y será una autopsia la que establezca oficialmente qué provocó el deceso.

The Latin Times señaló que, tres días después de la muerte, ninguna agencia había ofrecido una explicación sobre las circunstancias que llevaron a la hospitalización de Curo-Churata. También se indica que ICE no informó sobre su historial médico ni detallado la secuencia de acontecimientos previa a su traslado al hospital.

El Servicio de Inmigración sostuvo que el peruano recibió atención médica durante su permanencia bajo custodia y destacó que las personas detenidas son sometidas a evaluaciones médicas, dentales y de salud mental, además de contar con acceso a atención médica de emergencia durante las 24 horas.

Julián Curo-Churata, un peruano de 47 años muerto bajo custoria del ICE en Luisiana. (Foto de redes sociales)

Detenido desde hace tres meses

Curo-Churata fue arrestado el 27 de junio de 2026 por la Oficina de Control de Inmigración y Remoción (ERO) de Baltimore durante una operación de control selectiva. Dos días después fue transferido a la custodia de la ERO de Nueva Orleans y trasladado al Centro Correccional de Richwood, según la información citada por Univisión.

Once días antes de su muerte, el 18 de septiembre, un juez de inmigración había rechazado sus solicitudes de alivio migratorio y salida voluntaria. Tras la decisión, el migrante se reservó el derecho a apelar.

Casi 40 muertes bajo custodia migratoria en 2026

Con el fallecimiento de Curo-Churata, suman 37 las personas que han muerto bajo custodia migratoria durante el año fiscal 2026.

The Latin Times situó el caso dentro de un periodo que, según datos gubernamentales citados por el medio, registra un número particularmente elevado de muertes entre personas detenidas por motivos migratorios. Además, Luisiana acumula al menos tres fallecimientos bajo custodia del ICE durante 2026.

Tras la muerte de Curo-Churata, ICE informó del caso a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y a su Oficina de Responsabilidad Profesional. También fueron notificados su esposa, su abogado y el Consulado General del Perú. Sin embargo, la causa oficial del fallecimiento continúa pendiente del resultado de la autopsia.

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