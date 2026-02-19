Antonio Guterres dice que los Estados miembros supervisan a la ONU tras los comentarios de Trump

Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, habla durante conferencia en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Nueva York, EE.UU., el 22 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/LEV RADIN)
El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, habla durante conferencia en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Nueva York, EE.UU., el 22 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/LEV RADIN)
/ LEV RADIN
Por Agencia EFE

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, aseguró este jueves que corresponde a los Estados miembros revisar el funcionamiento de la organización, en respuesta a los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo hoy que su Junta de Paz prácticamente “supervisará” a la ONU para asegurarse de su correcto desempeño.

