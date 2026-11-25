Un jurado federal de Estados Unidos declaró el martes a la tecnológica china Huawei culpable de diez delitos relacionados con el fraude, el robo de secretos comerciales y la evasión de sanciones a Irán tras un juicio en Nueva York.

Huawei, una de los principales fabricantes mundiales de equipos de telecomunicaciones, fue absuelta de dos de los doce cargos que afrontaba, incluyendo el más grave, de conspiración para cometer crimen organizado, y obstrucción a la justicia, según medios locales.

El veredicto del jurado, que llegó tras un juicio de once semanas y otra semana de deliberaciones, declaró a la empresa culpable de los delitos de fraude bancario, fraude electrónico, violación de sanciones y conspiración para robar secretos comerciales, entre otros.

En un comunicado a medios, Huawei celebró la absolución en el cargo de crimen organizado porque “confirma que las alegaciones carecen de base factual”, e indicó que tiene intención de apelar la condena.

El caso judicial se hizo público en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, y fue ampliado posteriormente.

Durante el juicio, los fiscales acusaron a Huawei de robar propiedad intelectual de tecnológicas de EE.UU. como T-Mobile y Cisco y de engañar a las autoridades y el sistema financiero del país durante unas dos décadas, detalla The New York Times.

EE.UU. alegó que Huawei y algunas filiales realizaron negocios en Corea del Norte pese a sus sanciones, y también que instalaron equipos de vigilancia que ayudaron a las autoridades de Irán a espiar a manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2009.

El proceso supuso un nuevo capítulo en la larga disputa entre Estados Unidos y la tecnológica china, sometida a un creciente escrutinio de Washington en los últimos años y que desde 2019 tiene prohibido vender sus productos en el país.

Los fiscales acusaron en 2019 a la compañía de utilizar una filial no oficial con sede en Hong Kong, Skycom, para vender equipos a Irán en violación de las sanciones estadounidenses.

Previamente, en 2018, se dio el sonado caso de la acusación de Estados Unidos a Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija del fundador de la empresa, por engañar al banco HSBC sobre las operaciones de la compañía en Irán.

Meng fue detenida en Canadá a finales de 2018 a petición de EE.UU. y permaneció casi tres años bajo un proceso de extradición marcado por una crisis diplomática antes de regresar a China en 2021.