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El presidenta colombiano, Gustavo Petro, hablando durante una alocución televisada, en Bogotá, Colombia, el 15 de febrero de 2026. (Presidencia de Colombia / EFE)
El presidenta colombiano, Gustavo Petro, hablando durante una alocución televisada, en Bogotá, Colombia, el 15 de febrero de 2026. (Presidencia de Colombia / EFE)
/ Presidencia de Colombia
Por Agencia EFE

La Justicia estadounidense está investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntas relaciones con narcotraficantes, según informa este viernes The New York Times, que cita a tres personas familiarizadas con el asunto.

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