La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, transmitió este jueves al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su “gran preocupación” por las víctimas de Gaza y le pidió que alcance un acuerdo de paz.

“No podemos mirar hacia otro lado ante estas tragedias. No podemos permitirnos volvernos insensibles ante el sufrimiento y no me quedaré callada”, dijo Harris, probable candidata demócrata a las elecciones de noviembre tras reunirse con Netanyahu.

Información en desarrollo...