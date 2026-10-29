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Resumen

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Harris, quien no descarta volver a aspirar a la Presidencia en 2028, aseguró que los padres fundadores del país previeron que llegaría "un momento como este", en el que, según dijo, un mandatario intentaría someter a los demás poderes del Estado. (Foto: EFE/ Eduard Ribas)
Harris, quien no descarta volver a aspirar a la Presidencia en 2028, aseguró que los padres fundadores del país previeron que llegaría "un momento como este", en el que, según dijo, un mandatario intentaría someter a los demás poderes del Estado. (Foto: EFE/ Eduard Ribas)
/ Eduard Ribas
Por Agencia EFE

La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, derrotada por Donald Trump en las presidenciales de 2024, se sumó este jueves en la recta final de la campaña de las elecciones de medio mandato y llamó a votar contra la “tiranía” del republicano.

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