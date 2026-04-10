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La candidata presidencial demócrata a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, habla en la Universidad Howard en Washington, DC, el 6 de noviembre de 2024. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
La candidata presidencial demócrata a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, habla en la Universidad Howard en Washington, DC, el 6 de noviembre de 2024. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró este viernes en Nueva York que está sopesando la posibilidad de presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2028, después de haber perdido contra Donald Trump en 2024.

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