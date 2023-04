Donald Trump no ha sido imputado solo por el Caso Stormy Daniels, la actriz porno que asegura haber tenido una aventura con él y que recibió 130.000 dólares por su silencio. En la acusación del juez Juan Merchan también se hace referencia a una “Mujer 1″, que sería la modelo Karen McDougal.

En marzo del 2016 ella aseguró que a mediados de la década del 2000 tuvo un amorío con Trump que duró 10 meses. En ese momento él ya estaba casado con su actual esposa Melania. El magnate niega dicha aventura.

Karen McDougal dijo que llegó a un acuerdo de exclusividad para publicar su historia con National Enquirer a cambio de 150.000 dólares, pero el diario, cuyo dueño David Pecker es amigo de Trump, compró su testimonio para ocultarlo, pues nunca lo divulgó.

De acuerdo con la acusación del fiscal Alvin Bragg, American Media, la empresa matriz de National Enquirer, reconoció que los pagos se realizaron específicamente para ayudar a la campaña presidencial de Trump del 2016.

Así, queda claro que el objetivo era evitar que la aventura saliera a la luz, lo cual pudo haber perjudicado a la candidatura de Trump en el último tramo de la campaña.

El fiscal Alvin Bragg dijo que Trump instruyó “explícitamente” a su entonces abogado Michael Cohen para que reembolsara a American Media en efectivo. Posteriormente, Cohen señaló a Trump que el pago se hizo a través de una empresa fantasma.

Stormy Daniels (izq) y Karen McDougal aparecen en la imputación a Donald Trump. (ETHAN MILLER y DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP). / ETHAN MILLER DIMITRIOS KAMBOURIS

La supuesta relación entre Karen McDougal y Trump permaneció oculta hasta que el Wall Street Journal publicó en el 2016 un informe sobre el tema.

Cuando Karen McDougal confirmo la relación, pidió disculpas públicamente a Melania Trump por su aventura.

En el 2018, durante el juicio contra Michael Cohen, se investigó el presunto soborno a McDougal. Fue ahí donde American Media cooperó con la Fiscalía y admitió haber realizado el pago en colaboración con miembros de la campaña electoral de Trump.

Además, el FBI encontró una grabación en la oficina de Cohen en la que discute con Trump sobre pagos a la exmodelo de Playboy.

Pero al final la causa del 2018 no llegó a salpicar directamente a Trump porque el abogado Michael Cohen se declaró culpable y fue condenado a prisión.

Hoy Cohen colabora con la justicia en el caso por el que Trump acaba de ser imputado.

Karen McDougal conoció a Trump en el 2006. (karenmcdougal / Instagram).

Quién es Karen McDougal

Karen McDougal, de 52 años, nació en Gary, Indiana, y fue Playmate del Año de la revista Playboy en 1998.

Cuando era niña, ella y su familia se mudaron a Michigan.

The New Yorker informó que antes de ganar fama de playmate, Karen McDougal dictaba clases en el nivel preescolar.

A los 20 años empezó a participar en competencias de modelaje de trajes de baño, donde solía ganar.

De acuerdo con BBC Mundo, en el 2001 fue seleccionada en segundo lugar entre las “Modelos de los años 90″, detrás de la actriz Pamela Anderson.

“Recogí mis cosas y sin conocer a nadie me mudé a Los Ángeles y progresé desde ese momento”, dijo McDougal en una entrevista.

Karen McDougal también se dedicó al fitness y en marzo de 1999 se convirtió en la primera mujer en salir en la portada de la revista “Men’s Fitness”, publicación para hombres que toca temas relacionados con la aptitud mental y emocional, la nutrición, el deporte, consejos sobre sexo, moda, recetas, entre otros.

Además, tuvo apariciones en la televisión. Hizo comerciales considerados atrevidos en su momento y en abril del 2006 participó en el programa E! True Hollywood Story, enfocado en celebridades de Hollywood, películas, televisión y figuras públicas muy conocidas.

En el 2000 tuvo una breve aparición sin crédito en la película “Los ángeles de Charlie”.

¿Cómo conoció a Trump?

De acuerdo con The New Yorker, en junio del 2006, Trump grabó un episodio de su reality show de televisión " The Apprentice “ en la Mansión Playboy, en Los Ángeles.

Hugh Hefner, el editor de la revista, organizó una fiesta en la piscina para los concursantes del programa con varias Playmates, incluida Karen McDougal.

McDougal escribió más tarde que Trump “inmediatamente me gustó, siguió hablándome, diciéndome lo hermosa que era, etc. Era tan obvio que un ejecutivo de Playmate Promotions dijo: ‘Vaya, estaba por ti, creo podrías ser su próxima esposa”.

Cuando la fiesta en la piscina de la Mansión Playboy terminó, Trump pidió el número de teléfono de McDougal, según The New Yorker.

Comenzaron a hablar por teléfono con frecuencia y acordaron una primera cita, que fue una cena en un bungalow privado en el Hotel Beverly Hills.

McDougal dijo que Trump la impresionó: “¡Estaba tan nervioso! Era un hombre tan educado”. Hablaron durante un par de horas y luego tuvieron intimidad.

Durante una entrevista con CNN en el año 2018, Karen McDougal habló de esa primera cita y dijo que llegó a enamorarse de Trump. También sostuvo que él la amaba.

“Después de haber tenido intimidad, trató de pagarme, y en realidad no supe cómo asumir eso”, dijo a CNN sobre el primer encuentro sexual.

“Ni siquiera sé cómo describir la expresión de mi cara”, indicó al referirse a cómo tomó el ofrecimiento de dinero por parte de Trump. “Debe haber sido tan triste”.

McDougal aseguró que le dijo a Trump: “Esa no soy yo. No soy esa clase de chica”.

“Y él dijo, ‘Ah’... ‘Eres realmente especial’”, contó la mujer, “Me dolió que me viera así”, siguió.

McDougal contó que ella y Trump se veían “un mínimo de cinco veces al mes”.

Durante la relación, McDougal dijo que Trump le presentó a miembros de su familia y la llevó a sus residencias privadas.

McDougal terminó la relación con Trump en abril del 2007. Según John Crawford, un amigo de la modelo, la ruptura fue provocada en parte por los sentimientos de culpa de la mujer. “Ya no podía mirarse en el espejo”, dijo Crawford. “Y estaba preocupada por lo que su madre pensara de ella”.

The New Yorker afirmó que la decisión se vio reforzada por una serie de comentarios desafortunados que hizo Trump sobre la madre de McDougal y sobre una amiga de ella.

En la actualidad, Karen McDougal es columnista, activista y representante de modelos.

Se autodenomina una activista para una mayor conciencia sobre “la enfermedad de implantes de seno”, y dice que sus propios implantes la enfermaron. Se los quitó en el 2017.