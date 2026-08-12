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Resumen

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La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una rueda de prensa el 9 de septiembre de 2025. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una rueda de prensa el 9 de septiembre de 2025. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de este mes y será asesora externa del presidente Donald Trump, según anunció el mandatario este miércoles.

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