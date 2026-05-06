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El director del FBI, Kash Patel, observa durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Justicia en Washington, DC, el 27 de abril de 2026. (ANNABELLE GORDON / AFP)
El director del FBI, Kash Patel, observa durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Justicia en Washington, DC, el 27 de abril de 2026. (ANNABELLE GORDON / AFP)
/ ANNABELLE GORDON
Por Agencia AFP

El FBI ha abierto una investigación sobre las filtraciones en las que se basa un artículo en el que se informa que el director de la policía federal estadounidense, Kash Patel, tiene problemas con el consumo de alcohol, informó el canal MS Now.

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