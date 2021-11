Katariina Rosenblatt es una mujer que logró sobrevivir después de sufrir cinco años los vejámenes del tráfico sexual.

Desde los 13 años hasta los 17 estuvo secuestrada bajo el yugo de redes criminales de Estados Unidos.

En la actualidad, según News Channel 3, Rosenblatt es la fundadora de There Is Hope For Me, fundación sin ánimo de lucro que ayuda a mujeres a recuperar sus vidas después de la terrible experiencia de la trata de personas.

“Experimenté la trata de personas a los 13 años”

Toda la cruel odisea que vivió Katariina Rosenblatt empezó por consejo de una supuesta amiga que conoció en el hotel en el cual vivía siendo apenas una niña.

Según las declaraciones a News Channel 3, ella y su madre estaban en ese lugar debido a que su padre las maltrataba.

”Experimenté la trata de personas a la edad de 13 años por primera vez. Estaba en un hotel en Miami Beach con mi mamá (...) ella había dejado a mi papá abusivo y estaba buscando la paz”, dijo Rosenblatt.

En su paso por el hotel, Katariina conoció a ‘Mary’, una joven, de 19 años, que llegó a su vida para aprovecharse de ella ganándose su confianza.

’Mary’ empezó a reconocer las debilidades de Katariina y le ofreció un panorama totalmente idílico que no le dejó más remedio que aceptar.

“Sabía que a los 13 anhelaba tener una familia, un padre. Mi mamá siempre trabajaba y mi papá era abusivo, así que cuando (Mary) me presentó a su proxeneta y me dijo que podía llamarlo papá, me enamoré y pensé que era una persona segura”, dijo Rosenblatt.

Siguiendo con su malévolo plan, ‘Mary’ invitó a Katariina para jugar.

Lo que no sabía Rosenblatt es que la chica, quien creía que era su amiga, le tenía una sorpresa desagradable que la enviaría a un abismo.

" ‘Mary’ me dijo que íbamos a jugar. ‘Tú eres la novia y quiero que te pongas un vestido blanco y te vistas lo más bonita que puedas’”, replicó a News Channel 3.

”Le dije a mi mamá que me iba con ‘Mary’ porque ella me dijo, ‘¿Adónde va mi hija?’ Iba a estar con la amiga que ella ya había conocido, así que no tenía ninguna pregunta”, recordó.

“¿Alguien te extrañaría si te fueras?”

“‘Mary’ me llevó a la habitación del hotel donde había un tal John, de 65 años, esperando su compra. Me sentí incómoda de inmediato. Me sentí asquerosa... Siempre les digo a los niños que confíen en sus instintos”, señaló.

Aunque Rosenblatt no se sentía para nada bien, otros dos individuos que estaban en la habitación negociaban quién vulneraría primero a la niña.

Según declaró a News Channel 3, el hombre “empezó a tocarme el pelo y a decirme lo hermosa que era”.

La indignante puja por la virginidad de Katariina quedó en 550 dólares.

El hombre le pidió que se sentara en la cama y le ofreció marihuana para relajarse, pero Rosenblatt se negó completamente.

”(Ese hombre) empezó a hacerme preguntas. Me dijo: ‘¿Alguien te echaría de menos si te fueras?’. Dije que sí. Me dijo: ‘¿Alguien te oiría si gritaras ahora mismo?’. Dije que sí, que mi madre me escucharía”.

Después de eso, el hombre se enojó con ‘Mary’ y Katariina volvió a su habitación.

Pero las cosas no terminarían ahí, ya que ella representaba un clavo suelto que los criminales debían ajustar.

“Me dejaron allí en este terreno baldío”

Al día siguiente, dos aliados de ‘Mary’ la secuestraron y la drogaron en una forma de ajustar cuentas con la niña que había echado a perder sus macabros planes.

“Me dejaron allí, en un terreno baldío. Caí al suelo por la droga que me obligaron a tomar. A los 13 años (...) Cuando mi mamá me encontró, el médico dijo que era letal”, recordó Rosenblatt.

A pesar de todo, ella logró sobreponerse a los efectos alucinógenos casi letales y llamó a su mamá con un teléfono público cercano.

Después de esa atroz experiencia, Katariina se enfrentó a situaciones similares por varios años. Todas ocurrieron en el área metropolitana de Miami, en Florida. Ya no era solo ‘Mary’ el gancho cruel, pues varias personas empezaron a frecuentar su situación bajo las mismas falsas promesas que en un principio la ilusionaron.

Después de los 17 años logró salir de los maltratos de la red y trató de estabilizar su vida, sin embargo, no fue una tarea fácil.

Salvarse requiere de un esfuerzo máximo.

Las consecuencias que le trajeron esos duros momentos fueron graves problemas de adicción y un embarazo cuando tenía veinte años.

“Hubo una razón por la que sobreviví”

Según el portal de News Channel 3, ahora la mujer se dedica a ayudar a mujeres que han pasado por la misma situación que ella siendo apenas una niña.

Katariina escribió un libro llamado ‘Stolen’, que habla sobre la trata de personas y lo que se puede hacer para contrarrestarla y defender a las mujeres.

”Si están en cualquier edad en la que estén expuestos a extraños, o cualquier aplicación de redes sociales en línea, advierte sobre la seguridad de las redes sociales. Advierte sobre el peligro de los extraños... sobre sus ‘zonas prohibidas’... tengan esas conversaciones difíciles”, concluyó Katariina.

_________________________________

VIDEO RECOMENDADO

Con la publicación de los 'Pandora Papers', la filtración de casi 12 millones de documentos confidenciales sobre las fortunas de algunas de las personas más poderosas e influyentes del mundo, el foco mediático vuelve a caer sobre las compañías offshore. Conoce todos los detalles.