icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, flanqueado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, habla con los periodistas al salir de la Casa Blanca rumbo a Alaska, en Washington, D.C., EE. UU., 13 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, flanqueado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, habla con los periodistas al salir de la Casa Blanca rumbo a Alaska, en Washington, D.C., EE. UU., 13 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Por Agencia EFE

La nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, dejó su cargo este viernes después de que el presidente Donald Trump le sugiriera dimitir tras las críticas recibidas durante su primera semana en el cargo, confirmó a EFE un funcionario.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.