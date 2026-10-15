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Resumen

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La recién nombrada secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, habla durante su primera rueda de prensa en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de octubre de 2026. (Jim WATSON / AFP)
La recién nombrada secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, habla durante su primera rueda de prensa en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de octubre de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, quien está bajo escrutinio por sus credenciales legales, pareció reconocer este jueves que no aprobó el examen del Colegio de Abogados, pero argumentó que tenía razón en presentarse como abogada.

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