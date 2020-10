Antes de convencer a muchachas para sumarse a su culto de esclavas sexuales, Keith Raniere primero persuadió a cientos de miles de estadounidenses a sumarse a su empresa multinivel. El negocio de Consumers Buyline Inc. era claro: un pago mensual daba acceso a descuentos en todo tipo de productos, pero las cifras más seductoras estaban en sumar más miembros a la base de la pirámide.

En total fueron 250 mil los asociados y 173 empleados directos los que sacaron adelante el negocio. Por 25 años, el negocio anduvo bien, hasta que 23 Estados de EE.UU. determinaron que se trataba de una estafa.

Los cheques de US$ 500 mil mensuales que Keith Raniere recibía poco a poco dejaron de llegar. Y en 1995 tuvo que cerrar la operación por completo.

Pero Raniere era un emprendedor que no se rendía fácilmente. Junto con su novia, Toni Natalie, decidieron empezar un negocio similar, solo que esta vez con vitaminas para mejor la salud. En 1999, y debido al nulo éxito, se rindieron. O eso parecía.

AMISTADES PELIGROSAS

Raniere estaba obsesionado con Amway, la empresa multinivel de la que se inspiró para crear su propio camino. Trabajar en ella fue, digamos, revelador.

En paralelo, él se empezó a interesar por la programación neurolingüística, que supuestamente le permitiría condicionar a sus interlocutores para sus propósitos. Y le funcionó. Hacia inicios de los 90, Raniere se había convertido en un hombre exitoso y con una labia seductora.

Fueron esos atributos los que deslumbraron a Toni Natalie, una de las mejores vendedoras de Consumers Buyline quien lo conoció cuando esta vivía en Rochester, estaba casada y acababa de adoptar un hijo. Según la web “The Fall of NXIVM”, ella se asombró de conocer a un hombre muy inteligente, conocedor de la física cuántica, campeón de judo, millonario, multinstrumentista e inteligentísimo (según los Record Guinness).

Hubo una conexión entre ambos.

Más tarde, él le pediría que dejé a su familia y ella le haría caso. Estuvieron juntos por ocho años.

“Lo que él hace es obtener mucha información sobre uno, información del tipo que uno comparte con un amigo, para luego usarla y manipularte”, afirmaría luego Natalie.

La separación fue tormentosa, por lo menos para Natalie. En 1997, Raniere conoció a Nancy Salzman, con quien fundó NXIVM, un proyecto que, dos años después, ya había dado frutos. Entonces, él aprovechó su influencia sobre otras personas para que la acosaran.

Ella lo empezó a denunciar públicamente. Los miembros de NXIVM empezaron a perseguirla, hasta llevarla a la quiebra.

Eso no fue lo peor. Ella declaró: “Antes de dejarlo en 1999, Raniere me violó en varias ocasiones mientras que me decía que hacerlo era más difícil para él que para mí, que teníamos que estar juntos para poder compartir energía”.

Lo que ella sufrió, sin embargo, fue poco en comparación con las atrocidades que se empezarían a cometer dentro de NXIVM.

En el 2019, fue condenada por vínculos con el crimen organizado y tráfico sexual.

Keith Raniere, de 58 años, cofundó Nxivm en los años noventa. Credit Keith Raniere. (Conversations vía YouTube).

EL CULTO AL LÍDER

Los seguidores de Keith Raniere lo llamaban ‘Vanguard’. El hombre que alguna vez fue considerado uno de los más inteligentes del mundo por los Record Guinness había lanzado un programa de coaching para ejecutivos llamado NXIVM, que ofrecía talleres por cientos de dólares.

Todo parecía normal hasta que varias noticias empezaron a circular. “The New York Times”, por ejemplo, denunció que cinco mujeres habían sido reunidas para ingresar a una fraternidad dedicada a empoderarlas.

Para sumarse, tenían que participar de un ritual de iniciación: una persona (conocida como la Maestra, en ese caso, Lauren Salzman, hermana de la cofundadora del culto) les tomó fotos desnudas y en “situaciones comprometedoras”, que serían publicadas si es que hablaban públicamente del grupo que tenía llegada en todo Estados Unidos y lazos en Canadá y México.

Pero, faltaba algo más. Todas ellas debían repetir: “Maestra, márqueme, por favor, será un honor”, a lo que una doctora procedía a quemarles en la piel cerca de la cintura, el logo de la secta y las iniciales de Raniere.

“La intención original no era que ponerles mis iniciales, pero así quedó como una forma de tributo [...] Si fueran las iniciales de Abraham Lincoln o Bill Gates a nadie le importaría”, se excusó Raniere.

El reportaje de “The New York Times” anotó: “Desde finales de los 90, cerca de 16 mil personas se matricularon en cursos de NXIVM (que se pronuncia “Nexium”), que afirmaban poder sacar lo mejor de ellos al eliminar las barreras psicológicas y emocionales. Muchos participantes tomaron los cursos y volvieron a sus vidas normales. Pero otros fueron atraídos al centro de NXIVM, dejando de lado sus carreras, amigos y familiares, para volverse seguidores de Keith Raniere”.

Lo que pocos miembros del culto sabían es que dentro del grupo había otro, solo que secreto.

Varias mujeres fueron sido testigos de la fiscalía en contra del Keith Raniere en el juicio desarrollado en Brooklyn, Nueva York, el año pasado. Foto: BBC Mundo

LAVADO DE CEREBRO

Keith Raniere acaba de ser condenado por un tribunal de Nueva York a 120 años de prisión. El año pasado, Raniere fue declarado culpable de asociación delictiva, conspiración, tráfico sexual y posesión de pornografía infantil, pero este apeló. Hoy, la sentencia se ratificó.

El rito de iniciación que se mencionó párrafos arriba era para que las mujeres entraran al grupo secreto de NXIVM, DOS. Se pudo conocer más de ello gracias al arresto del mismo Raniere y Allison Mack (recordada por ser parte del elenco de “Smallville”).

Mack confesó haber reclutado mujeres como esclavas para NXIVM, tomarles fotografías desnudas y marcarlas. “Entré a la organización, primero, para encontrarle sentido a la vida. Estaba perdida y quería encontrar un lugar, una comunidad en la que me sintiera cómoda”, se excusó.

La defensa de Keith Raniere alegó que las mujeres que tuvieron relaciones sexuales con el fundador de Nxivm lo hicieron con consentimiento.

En su testimonio, declaró que conoció a Nancy Salzman durante una conferencia en Vancouver, Canadá. El discurso de Salzman versó sobre cómo los hombres eran genéticamente poliamorosos. Al finalizar el seminario, afirma “The New York Times”, le ofrecieron conocer a Raniere y pusieron a su disposición un jet privado.

Porque una de las formas en las que NXIVM se financiaba era a través de sus miembros, por lo que se esmeraban por escoger a jóvenes millonarias.

Una de ellas fue Clare y Sara Bronfman, herederas de una fortuna construida por el magnate Edgar Bronfman Sr. a partir de la venta de bebidas alcohólicas. La primera afirmó que, en el 2009, tuvo que pagar $US 2.1 millones para evitar que se conociera información comprometedora sobre una de ellas.

La actriz Allison Mack aceptó ser cómplice de Raniere. Foto: EPA vía BBC Mundo

Pero, la justicia entendió que estaba mintiendo. Por el momento, y tras declararse culpable de cometer fraude con sus tarjetas de crédito y esconder a un migrante para ayudar NXIVM, Clare Bronfman ha sido condenada a 81 meses de cárcel.

Sin embargo, ella declaró no tener conocimiento sobre los abusos sexuales orquestados por Raniere, y del sistema de amas y esclavas que existía en DOS.

En una carta escrita al juez encargado de su caso, Bronfman escribió: “Durante mis varios años en NXIVM, comencé a apreciar la vida, a sentirme aceptada, amada, feliz. Muchos miembros de esta comunidad se tornaron un poco mi familia, y no puedo dar la espalda a esas amistades, ni negar el profundo impacto que Keith y NXIVM tuvieron en mi vida”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Exreclusa de Florida (Estados Unidos) vota en las elecciones presidenciales. (Fuente: AFP)

TE PUEDE INTERESAR