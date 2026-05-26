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El fiscal general de Texas, Ken Paxton, en National Harbor, Maryland, el 23 de febrero de 2024. (Mandel NGAN / AFP)
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, en National Harbor, Maryland, el 23 de febrero de 2024. (Mandel NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump cimentó su poder sobre el Partido Republicano el martes con el triunfo de su candidato, el fiscal general estatal Ken Paxton, en la segunda vuelta de las primarias partidarias para el Senado.

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