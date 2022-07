Las noticias que dan cuenta de muertos y heridos en tiroteos masivos en Estados Unidos no dejan de preocupar al mundo y causar el luto en los ciudadanos que exigen un mayor control en la venta de armas en el país. En este contexto, hay situaciones alentadoras, como la que protagonizó Kendrick Simpo, un policía de Houston que el 5 de febrero salvó la vida de decenas de niños y sus padres al frustrar lo que sería una tragedia a pocos metros de una competencia de baile de pequeños, cerca de un centro comercial Macy’s. Su historia cobró vigencia luego de que hablara por primera vez sobre su hazaña, lo que le ha valido elogios en redes sociales.

A principios de este año, el protagonista tenía un segundo trabajo en el centro comercial The Galleria, en el distrito Uptown, en Houston, cuando escuchó una llamada sobre un hombre con un rifle y 120 rondas de municiones cerca a la tienda por departamentos.

La valerosa acción

Junto a un guardia de seguridad, se dirigieron al Macy’s y Kendrick Simpo tomó las medidas especiales para no alarmar a los niños y adultos reunidos para la competencia de baile en el Westin Ballroom, por lo que “no saqué mi arma y asustar a cualquiera”.

“Rápidamente me apresuré, lo derribé. Y mi primera reacción fue asegurarme de agarrar el rifle. Tenía en mente (que) me iban a disparar. Solo tenía que soportar el dolor. Sabía que me iba a doler, y pensé: ‘Haga lo que haga, no puedo soltar este rifle”, dijo el sargento de Houston a ABC 13 y que rebota Fox News .

En la entrevista, que ya acapara la atención en Estados Unidos, Kendrick Simpo dio detalles de cómo vio al sospechoso, Guido Herrera, cerca de la entrada del Westin Ballroom y lo derribó.

“Sabía que si una persona tenía un rifle y estaba dentro del centro comercial, me superaba en número porque todo lo que tenía era una pistola en ese momento. Mi pistola y su rifle, ya estaba en desventaja”, aseguró sobre el hombre que también portaba una Biblia y una pistola.

Mientras intentaba someterlo, este valeroso policía de Houston logró apuntar el arma del sospechoso hacia el techo mientras llegaban los refuerzos. Estos arrestaron al hombre sin que se disparara un solo tiro. “Definitivamente, sé en qué me inscribí hace 20 años cuando entré en esta profesión”, agregó Simpo.

Guido Herrera fue acusado de un delito menor y sentenciado la semana pasada a un año de cárcel, según ABC 13. Eso no fue todo, pues poco más de un mes después del incidente en el centro comercial, el hombre fue a la sede del FBI en Houston y solicitó una reunión con el director del Buró Federal de Investigaciones. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley encontraron un arma dentro de su automóvil. Esto le valió ser arrestado nuevamente y acusado de un delito menor porque no disparó el arma ni apuntó a nadie.