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Resumen

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Un letrero cerca del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, D.C, el 25 de agosto de 2026. (Kevin Dietsch / Getty Images via AFP)
Un letrero cerca del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, D.C, el 25 de agosto de 2026. (Kevin Dietsch / Getty Images via AFP)
/ KEVIN DIETSCH
Por Agencia AFP

El gobierno del presidente Donald Trump sugirió el martes que el Kennedy Center de Washington podría ser demolido si los tribunales bloquean los planes de reformar este emblemático centro de artes escénicas.

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