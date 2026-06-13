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Se observa un andamio cerca del letrero del "Centro Conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas" en Washington, D.C., el 13 de junio de 2026. (Alex WROBLEWSKI / AFP)
Se observa un andamio cerca del letrero del "Centro Conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas" en Washington, D.C., el 13 de junio de 2026. (Alex WROBLEWSKI / AFP)
/ ALEX WROBLEWSKI
Por Agencia AFP

El nombre del presidente estadounidense, Donald Trump, fue completamente retirado el sábado de la fachada del Kennedy Center, en cumplimiento con una decisión de la justicia, informó el director ejecutivo de la institución, Matt Floca.

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