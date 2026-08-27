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Resumen

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Un letrero cerca del Kennedy Center para las Artes Escénicas en Washington, D.C, el 25 de agosto de 2026. (Kevin Dietsch / Getty Images via AFP)
Un letrero cerca del Kennedy Center para las Artes Escénicas en Washington, D.C, el 25 de agosto de 2026. (Kevin Dietsch / Getty Images via AFP)
/ KEVIN DIETSCH
Por Agencia EFE

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, calificó este jueves al Kennedy Center de Washington como un edificio que se encuentra en un estado “peligroso” y solicitó una inversión de 257 millones de dólares para su renovación y que no acabe siendo demolido.

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