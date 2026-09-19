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Resumen

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Personas se reúnen durante una manifestación en apoyo al Kennedy Center en Washington D. C., el 18 de septiembre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
Personas se reúnen durante una manifestación en apoyo al Kennedy Center en Washington D. C., el 18 de septiembre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia AFP

Manifestantes formaron el viernes una cadena humana alrededor del Kennedy Center, el centro artístico de Washington que el presidente Donald Trump amenazó con demoler a menos que se lo vuelva a nombrar en su honor.

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