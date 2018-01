Benton. Un estudiante de 15 años fue detenido el martes luego de que dos personas murieron baleadas y otras 19 resultaron heridas en un ataque a tiros en una escuela secundaria en una zona rural de Kentucky, Estados Unidos, informó el gobernador Matt Bevin.



Las dos víctimas mortales son estudiantes de 15 años, una chica que murió en la escena del crimen y un chico que falleció en el hospital poco después a causa de las heridas de bala.

Entre los heridos, 12 de ellos ingresaron por heridas de bala de distinta consideración, explicó el gobernador Matt Bevin.



El tirador fue otro estudiante de la misma escuela, también de 15 años, que se encuentra bajo custodia policial y que enfrentará cargos por asesinato e intento de asesinato.



"Las familias de las víctimas han sido informadas, pero no vamos a revelar su identidad en este momento", dijo el gobernador.



AP AP

El director del Servicio de Emergencias del condado de Marshall explicó en la misma conferencia que el tiroteo empezó a las 7:57 hora local (12:57 GMT) y que la primera llamada al número de emergencias se registró dos minutos más tarde.



La policía local llegó a la escena del crimen a las 8:00 hora local (13:00 GMT), cuando los alumnos empezaban sus clases.



La policía dijo que la escuela fue cerrada y que las vías de acceso quedaron bloqueadas. El FBI sostuvo que estaba cooperando con las fuerzas policiales locales y estatales en la respuesta al suceso.



La Marshall County High School, se localiza en el suroeste de Kentucky, a unos 193 kilómetros (120 millas) al noroeste de Nashville, Tennessee.



Por el momento, no han transcendido tampoco las identidades del tirador ni de las víctimas, así como los motivos del tiroteo.



Sin embargo, la policía sí encontró el arma del crimen, una pistola, en la escuela, según recogió el diario local Lexington Herald-Leader.

Entretanto, la entrenadora del equipo de fútbol del colegio dijo que todos los deportistas estaban a salvo.



"Jamás se me hubiera ocurrido que algo así ocurriría en un poblado pequeño como el nuestro”, dijo la entrenadora, Savana Smothers, a The Associated Press en un mensaje por Facebook.



El canal WPSD-TV reportó que los alumnos fueron llevados a otra escuela para ser recogidos por sus padres.



Alrededor de 4.500 personas viven en la ciudad de Benton, capital del condado de Marshall, a unas 115 millas (185 kilómetros) al noroeste de Nashville, capital del vecino estado de Tennessee.

Fuente: AP / EFE