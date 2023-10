PUNTO DE VISTA

“Hay un partido dividido en la Cámara Baja”

Eduardo Gamarra

Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida

Lo que ha ocurrido con McCarthy refleja la crisis institucional que vive Estados Unidos hace ya bastante tiempo y que, a la vez, refleja la crisis de confianza en las instituciones que existe acá. Eso hace que, sobre todo en el Partido Republicano, en este momento haya un partido dividido en la Cámara Baja. Y está divivido en un sector que es trumpista y otro que es mucho más pequeño y que es aún más trumpista. Pero esto refleja ese patrón de división institucional y la incapacidad de formar una alternativa real de gobierno.

McCarthy tenía varios problemas, pero parte del problema es que desde el asalto al Capitolio, McCarthy empezó a mostrar una posición muy ambigua, en la que, por una parte, criticó a Trump, pero después fue a Florida a besarle el anillo. McCarthy siempre ha tenido esta lógica de tratar de estar bien con Dios y con el diablo. Él corrigió su postura crítica sobre el asalto al Capitolio porque para llegar a ser presidente de la Cámara tenía que radicalizarse hacia la derecha, pero nunca ha sido apoyado por los extremistas del partido. Él termina siendo una persona que adopta posiciones de extrema derecha, pero que realmente no tiene esa posición.

Ahora los republicanos necesitan elegir a un nuevo presidente de la Cámara. Hay tres opciones. La más radical e improbable es la elección de Donald Trump, no creo que eso se de, pero hay algunos que lo están proponiendo. La segunda opción es proponer a uno de los más radicales, que es es Jim Jordan, que es quien llevó a cabo la investigación de Bengasi sobre Hillary Clinton y que mantiene una posición muy trumpista, anti demócrata y ante Biden. La tercera opción es el representante Scalise, que es el más moderado, sigue siendo republicano conservador, pero quizás es el más moderado. Entre esas opciones me inclino por Scaliseporque es la alternativa más conciliadora, pero no es necesariamente lo que va a suceder.

Va a ser una batalla desordenada y eso es lo que da la imagen de que el Partido Republicano no es el partido del orden, sino que está en crisis y que hay un grupo de radicales que no son muy democráticos que digamos.